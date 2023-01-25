Программиста из Подмосковья осудили за майнинг криптовалюты за счёт завода
Программист из Подмосковья получил условный срок за майнинг криптовалюты на мощностях завода
Красногорск, 25 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. К условному сроку приговорён бывший системный администратор предприятия «Криогенмаш» (Московская область) за попытку организовать майнинг криптовалюты на мощностях компании, сообщили 25 января в региональном управлении ФСБ.
Согласно приговору Балашихинского городского суда, Гарипов В. Т. признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства.
«Ввиду положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства суд постановил назначить наказание условным», — говорится в сообщении.
Подсудимый признал вину. Приговор вступил в законную силу.
Добавим, что противоправная деятельность программиста была пресечена сотрудниками ФСБ. В ходе расследования выяснилось, что Гарипов незаконно скопировал данные учётных записей сотрудников «Криогенмаша».
После увольнения он, используя эти данные, установил вредоносное программное обеспечение на ПЭВМ завода и «пытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты». Эту деятельность и пресекли сотрудники ФСБ.