Красногорск, 25 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. К условному сроку приговорён бывший системный администратор предприятия «Криогенмаш» (Московская область) за попытку организовать майнинг криптовалюты на мощностях компании, сообщили 25 января в региональном управлении ФСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Майнинг

Согласно приговору Балашихинского городского суда, Гарипов В. Т. признан виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России (часть 1 статьи 274.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства.

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«Ввиду положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства суд постановил назначить наказание условным», — говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что противоправная деятельность программиста была пресечена сотрудниками ФСБ. В ходе расследования выяснилось, что Гарипов незаконно скопировал данные учётных записей сотрудников «Криогенмаша».

После увольнения он, используя эти данные, установил вредоносное программное обеспечение на ПЭВМ завода и «пытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты». Эту деятельность и пресекли сотрудники ФСБ.