Луганск, 25 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. С момента начала проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине в Луганской Народной Республике (ЛНР) были найдены тела 2500 мирных жителей, которые считаются жертвами агрессии киевского режима. Об этом 25 января рассказала советник врио главы региона, глава межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.

Алексей Майшев/РИА Новости Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов

По словам Сороки, которые приводит РИА Новости, в данный момент возглавляемая ею группа больше всего ведёт работы с захоронениями и в 2021 году были подняты останки из четырех захоронений, образовавшихся ещё в период с 2014 по 2015 год.

«Весь 2022 год собирались посвятить последующей работе с известными захоронениями. Но началась СВО, и все свои силы мы перекинули на работу на освобожденных территориях — в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово», — сказала она.

Также советник врио главы ЛНР уточнила, что в этих местах оказалось очень много индивидуальных и массовых стихийных захоронений, которые становятся эпизодами уголовного дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

«До начала СВО в нём было собрано более 2 тысяч погибших, а за 2022 год эта цифра увеличилась ещё на 2500. Только на территории Северодонецкой агломерации мы подняли 600 человек, и это мы ещё не занимались массовыми захоронениями», — пояснила Сорока.

Кроме того, она отметила, что наиболее часто причинами гибели мирных жителей стали пулевые, осколочные и взрывные ранения, а также придавливание под завалами. При этом она указала, что также есть некоторая доля скончавшихся по естественным причинам, которые также попадают в число жертв украинской агрессии, так как причиной смерти этих людей косвенно являются действия киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы расчётов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 25 января Минобороны России.