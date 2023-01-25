Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Выяснились некоторые обстоятельства смерти звезды реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, чье тело было найдено летом 2022 года в акватории Финского залива.

Цитата из видео с канала Лен-ТВ Анастасия Кочервей.

Читайте также: Генетическая экспертиза подтвердила гибель участницы «Дом-2» в Петербурге

По данным Следственного комитета, на который ссылается «Фонтанка», в воду Кочервей попала ещё живой. Точная причина её гибели пока не установлена, так как тело долгое время пробыло в воде.

Кроме того, выяснилось, что перед гибелью девушка принимала наркотики.

Ранее по теме: СКР опроверг данные о задержании мужчины по делу гибели Анастасии Кочервей

Как сообщало ИА REGNUM, тело неизвестной женщины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в августе 2022 года в Дудергофском канале Санкт-Петербурга вблизи Финского залива. Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позднее молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что это бывшая участница телешоу «Дом-2» Анастасия Кочервей.