Ватикан, 25 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Грехом, но не преступлением назвал гомосексуализм папа Римский Франциск в интервью Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Быть гомосексуалистом — это не преступление, — сказал понтифик. — Это не преступление, да, но это грех».

Глава католической церкви добавил, что нужно отличать грех от преступления. Например, грех — это «отсутствие милосердия друг к другу».

Кроме того, он заявил о том, что считает несправедливыми законы, криминализирующие гомосексуальность. По его словам, католики не должны одобрять такие законы.