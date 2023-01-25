Москва, 25 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В день российского студенчества, который отмечается 25 января, в Татьянин день, президент России Владимир Путин приехал в кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы».

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

Во время поездки российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

При этом, как ожидается, в ходе неё Путину будут показаны интерактивный макет центра и проекты резидентов кластера «Ломоносов», в числе которых имеются проекты «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Кроме того, президент РФ намерен ознакомится с тем, как идёт строительство образовательного кластера Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пакет законопроектов, направленных на поддержку студентов, в том числе детей участников специальной военной операции разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым.