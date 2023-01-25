Тверь, 25 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился сегодня, 25 января, со студентами высших учебных заведений и колледжей региона. Он поздравил представителей молодого поколения с Днем российского студенчества, ответил на актуальные вопросы. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, во встрече принял участие председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев. Сегодня в Верхневолжье высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 тысяч студентов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился со студентами

«Наша общая цель — приносить пользу государству, работать. На вас, молодежь, мы возлагаем большие надежды, — отметил Игорь Руденя. — Перед нами стоят масштабные задачи по развитию страны. И люди, которые в ней живут, трудятся и учатся с пониманием этих задач. У нас большие возможности. И всё, что делается сегодня в Верхневолжье, является частью судьбы России».

Игорь Руденя поблагодарил студентов за активную гражданскую позицию. Многие из них трудились в качестве волонтеров во время пандемии коронавируса, принимали участие в организации работы пунктов для мобилизованных граждан, лагерей отдыха для детей Донбасса, помогали в реализации социальных проектов.

Студент Тверского промышленно-экономического колледжа Глеб Федюшин рассказал о работе учреждения по изготовлению снаряжения для военнослужащих Верхневолжья — участников специальной военной операции. Губернатор отметил, что эта работа станет вкладом студенчества в общую победу. Участники встречи задали губернатору интересующие их вопросы. Так, Марк Жучков из Тверского торгово-экономического колледжа поинтересовался, продолжится ли модернизация материально-технической базы колледжей. Глава региона отметил: в регионе активно идет оснащение учреждений образования, в том числе — создание профессиональных мастерских. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» с 2019 года их открыто 37. Самое большое количество — 9 мастерских по ИТ-технологиям — создано в Тверском колледже им. А. Н. Коняева.

Игорь Руденя рассказал о важности практико-ориентированности обучения. По его словам, в регионе немало примеров эффективного сотрудничества компаний и колледжей, когда работодатель формирует запрос к образовательным программам, предоставляет площадки для обучения и специалистов в качестве наставников. Таким образом молодежь получает востребованное на рынке труда образование.

Традиционно студенты представили губернатору свои инициативы. Даниил Андропов из Тверского государственного университета предложил создать региональный портал в сфере занятости, где будут размещены вакансии именно для студентов. Студентка ТвГУ Елизавета Колчина обратилась с просьбой об открытии молодежного центра «МыВместе» на площадке парка «Россия — моя история» в Твери. За создание мультимедийного парка главу региона поблагодарила Мария Молокаева из Тверского медицинского университета. «Это важно для того, чтобы мы знали и изучали свою историю. Также парк является площадкой для реализации нашего творческого потенциала», — отметила студентка. Татьяна Плюхина из Тверского госуниверситета предложила организовать для учащихся бесплатные показы в кинотеатрах области патриотических фильмов в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда и победы советских войск в Сталинградской битве — знаменательные даты отмечаются в этом году.

Игорь Руденя подчеркнул актуальность всех озвученных инициатив и заверил, что все они будут поддержаны.