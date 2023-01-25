Париж, 25 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю Соледара, сообщает 25 января Agence France-Presse.

U.S.Army ВСУ

Согласно источнику французского агентства, после месяцев трудных боев ВСУ отступили на подготовленные позиции.

Минобороны Российской Федерации 12 января сообщило, что Соледар освобожден от украинских формирований. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что полный контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения противника в Артемовске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобождение города Соледара позволяет взять под контроль участки, с которых Киев наносил удары.