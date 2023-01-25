Москва, 25 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел обращение ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и поручил разработать поправки в Уголовный кодекс, сообщила пресс-служба Госдумы.

РИА Новости Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин

Володин, рассмотрев обращение Пригожина, поручил председателям комитета по обороне Андрею Картаполову («Единая Россия») и комитета по безопасности Василию Пискарёву («Единая Россия») в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий.

Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает Россию — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер», — герои.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Пригожин в обращении на имя Володина указал на то, что некоторые блогеры, ряд СМИ и телеграм-каналов целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в СВО добровольцах, в том числе бывших осуждённых, «выставляя защитников России в неприглядном свете, представляя их злодеями и преступниками». Основатель ЧВК подчёркивает, что «подобную практику необходимо жёстко пресечь».

В этой связи Пригожин призвал запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев и бывших заключённых из их числа, а также запретить распространение информации об их прошлых правонарушениях и любую критику участников специальной военной операции.