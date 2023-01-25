Москва, 25 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки втягивают Европу в большую войну ради собственной выгоды.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«<…> Никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже нет», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Италии Антонио Таяни, заявившего, что у Европы нет настоящей внешней и оборонной политики.

Также в своем заявлении глава внешнеполитического ведомства Италии отметил, что среди стран Евросоюза «слишком много ревности».

В свою очередь, Захарова напомнила, что именно Вашингтон становился бенефициаром двух мировых войн, которые были развязаны европейскими странами.

Ранее Мария Захарова назвала череду отставок официальный лиц на Украине следствием отсутствия законности и правопорядка.