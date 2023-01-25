Ижевск, 25 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В Удмуртии следователи выясняют обстоятельства гибели женщины и её несовершеннолетнего ребёнка. Их тела были обнаружены утром 24 января в ходе разбора конструкций после пожара в селе Люкшудья Завьяловского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным ведомства, сгорели баня, квартира в одноэтажном деревянном доме на двух хозяев и надворные постройки на площади 70 кв. м.

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Изначально правоохранители выдвинули версию, что семья погибла при пожаре, и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Однако в ходе исследования тел погибших эксперты выяснили, что мать с сыном скончались из-за черепно-мозговых травм, сообщает РЕН ТВ. После этого дело стали рассматривать по статье «Убийство».

По данным следствия, женщина, её гражданский муж и сын, ученик четвёртого класса, проживали в частном доме в селе Люкшудья. В день трагедии сожитель погибшей был на работе.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 6 января были обнаружены тела женщины и её десятилетней дочери. Предположительно, мать убила ребёнка и покончила с собой. О трагедии в полицию сообщил 18-летний сын женщины.