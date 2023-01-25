Анапа, Краснодарский край, 25 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Приемный отец Дани Милохина уже не единожды пострадал из-за выходок тиктокера. Однажды он лишился вакантной должности в МЧС из-за розового платья, в котором приемный сын пришел на церемонию вручения премии «Муз-ТВ». Теперь Дмитрий боится, что в школе могут начать травить его детей. Об этом приемный отец Милохина рассказал в интервью ИА REGNUM.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Даня Милохин

«Началось всё еще летом. Я выполнял свой долг: тушил пожары, участвовал в спасении людей — делал всё, что и положено спасателю. Новое руководство пожарно-спасательного отряда Анапы предложило мне должность начальника части в Темрюке», — вспоминает Дмитрий.

На тот момент Дмитрий исполнял обязанности начальника поста у себя в станице Гостагаевской, где он проживает с женой и четырьмя детьми. Дело шло к новой должности и новым перспективам. Единственное, что смущало семью Тюленевых, это незнание Главного управления в Краснодаре, что Дмитрий является приемным отцом Дани Милохина. Но, по словам четы Тюленевых, вряд ли они могли подумать, что это может стать причиной неназначения.

«Потом неожиданно мне приходит отказ в должности. Негласно и неофициально мне объяснили, что узнали о том, что я приемный отец Дани Милохина, а им такая слава не нужна. Сказали, что должность слишком высокая, а твой сын в платье розовом ходит, мало ли, какой еще скандал устроит Даня. Мне предложили должность гораздо ниже, которую я занимал много лет назад, я, естественно, отказался», — поясняет Дмитрий.

Речь идет о скандале, который произошел еще летом 2021 года. Тогда Даня Милохин пришел на вручение премии «Муз-ТВ» в вызывающем наряде: левая половина его тела была одета в строгий черный мужской костюм, а правая — в розовое платье в сочетании с изящной розовой же босоножкой. Образ дополняла розовая (тоже наполовину) шевелюра.

Сергей Карпухин/ТАСС Церемония вручения премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2021

Дмитрий рассказал, что за последние месяцы в отношении него было много служебных проверок, все они были за одни и те же надуманные нарушения. По словам Дмитрия, началась настоящая травля. Он неоднократно писал жалобы в Главное управление МЧС и даже в администрацию президента, потому что такое количество проверок просто мешало нормально существовать.

«После моих жалоб травля не закончилась. Наоборот, она вспыхнула с новой силой. Руководство продолжило травлю, на меня пишут во все инстанции жалобы и доносы. Ко мне то и дело приходят из полиции и даже с органов опеки. У нас еще есть небольшой магазинчик, который мы открыли месяц назад, прибыли он пока не приносит, но уже и его пытаются прикрыть за то, что я пытался восстановить справедливость», — рассказывает отец Дани.

При этом, по словам Дмитрия, семья Тюленевых никогда не пользовалась финансовыми дивидендами известности приемного сына.

«Мы никогда не жили за счет Дани, мы честно работаем, я получаю 27 000 рублей в пожарной части, а магазин мы открыли, набрав кучу кредитов. Видимо, за то, что я отец популярного блогера, я теперь подвергаюсь этой травле. Видимо, это теперь норма, что нас исподтишка начинают травить», — говорит Дмитрий Тюленев.

Ранее приемный отец Дани Милохина попросил не ставить его сына в один ряд с предателями Родины за то, что тот уехал из страны в период проведения специальной военной операции по защите Донбасса. По мнению Дмитрия, Милохина просто спровоцировали на антироссийские выпады более хитрые коллеги и расчетливые хозяева «ТикТок-хауса».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Даня Милохин

«Я понимаю высказывания людей по поводу воспитания Дани. Не буду отрицать, в этом есть и моя вина, что не смог привить 14-летнему подростку, что такое хорошо, а что такое плохо, — поделился Дмитрий. — Но попробуйте встать на мое место: Даня и Илья стали нашей семьей, когда им было 14 и 15 лет. Они пришли из детдома с большой дырой в сердце и душевной травмой. Они прожили в детском доме 10 лет после того, как их бросила мать. Приемным родителям очень сложно что-то объяснить сформированным подросткам, которые 10 лет назад видели своими глазами, как их оставляет в детдоме мама. За четыре года, что они были у нас, мы растопили их сердце, в этом я уверен. А что касается моей работы, прошу просто отстать от меня и от Дани, дайте просто работать».

Дмитрий также пообещал обратиться в прокуратуру за защитой своих прав. «Я хочу обратиться к органам прокуратуры, к общественности подключиться и помочь мне в конфликте с руководством, прошу перестать меня травить, — заявил Дмитрий. — Обращаясь к вам, я уже боюсь травли моих детей от руководства пожарной части. Мои дети ходят в школу, мы многодетная семья. Я боюсь, что начнут травить моих детей, подкинут им что-нибудь».

Беседовала Надежда Румер