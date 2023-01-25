Берлин, 25 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Помимо танков, Германия включит в пакет помощи Украине техобслуживание и поставку боеприпасов. Будет также оказано содействие в логистике. Такое решение приняло 25 января правительство ФРГ.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Напомним, сегодня кабмин Германии принял окончательное решение о поставке Украине танков Leopard 2. Всего ВСУ получат 14 танков за счет запасов бундесвера. Также технику поставят Киеву союзники Германии, федеральное правительство страны намерено им дать разрешение на экспорт.

По информации журнала Spiegel, в среднесрочной и долгосрочной перспективе к использованию могут быть подготовлены и другие танки из промышленных запасов Германии.