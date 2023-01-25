Москва, 25 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 25 января Минобороны России.

Константин Морозов/РИА Новости Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г»

На выложенных в интернет кадрах представлено, как экипажи РСЗО «Торнадо-Г» готовят свои боевые машины к стрельбе и ведут огонь по вражеским позициям.

При этом уточняется, что время развертывания указанной РСЗО на боевой позиции составляет от одной до шести минут и она способна выпускать 40 реактивных снарядов калибра 122 мм в течение 20 секунд.

Также указывается, что после стрельбы расчёты «Торнадо-Г» быстро меняют позиции, в течение трёх минут перезаряжают свои боевые машины и снова готовы вести огонь по врагу.

«Артиллеристы называют установку правнучкой легендарной «Катюши», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что украинские боевики отошли в Угледар, потеряв первую линию обороны.