Мелитополь, 25 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Командование ВСУ, судя по скоплению значительных сил противника возле города Запорожье, готовит наступление. Об этом 25 января сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на телеканале «Россия 24».

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Под Запорожьем стоит очень большая группировка, по разным подсчётам, это до 40 тысяч голов боевиков», — сказал он.

Балицкий отметил, о данных планах наступления известно, и в регионе приготовились «встречать» противника.

Напомним, 25 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области российские подразделения продвинулись в направлении Гуляйполя, взяв несколько опорных пунктов.