Токио, 25 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В конфликте с Киевом поражение Москвы практически невозможно. Об этом в ходе встречи в Токио заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори.

President. gov. tw Ёсиро Мори

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину?» ― задал вопрос Мори, слова которого приводит Reuters.

По его словам, «немыслимо, чтобы Россия проиграла».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае призвали киевский режим согласиться с неизбежностью своего поражения от России из-за прочной зависимости Украины от США и европейских стран. Как отмечает портал Sina, Россия способна нарастить свою военно-техническую мощь и избежать дефицита оружия, а также боеприпасов, что позволит ей выстоять в рамках долгосрочного конфликта с Киевом.

Также поражение Киева в конфликте с Россией уже признали и в США. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, поддерживающий Республиканскую партию, увидел это в требовании сенатора Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину американские танки.