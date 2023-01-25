Москва, 25 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. К миру призвал патриарх Кирилл все народы исторической Руси в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя 25 января.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Обращаясь «и к россиянам, и к украинцам, и к белорусам, и ко всем остальным, кто входит в историческую реальность святой Руси», глава РПЦ призвал людей не допускать, чтобы посеянные дьявольскими силами семена вражды достигли цели.

Чтобы не было такого, когда брат восстаёт на брата, «чтобы всякие попытки междоусобной брани были полностью остановлены и искоренены, чтобы мир, благоденствие и братская любовь присутствовали среди всех народов исторической Руси».

Глава РПЦ отметил, что Россия сегодня «стоит перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов». На эти вызовы нужно найти правильный ответ, «который бы содействовал дальнейшему укреплению братских связей народов, входящих в Святую Русь».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что эта задача — часть миссии Русской православной церкви.