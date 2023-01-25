Тель-Авив, Израиль, 25 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Израиля уверен, что Украине необходимо начать переговоры, так как не сможет выйти победителем, если конфликт затянется. Об этом в среду, 25 января, передает журнал Strategist.

Edgar GutiÃ©rrez/globallookpress.com ВСУ

«Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой. Если украинские лидеры будут отказываться от переговоров до того, как пересекут этот порог, все для них закончится гораздо хуже, чем если бы они попытались вести переговоры <…>», — заявил экс-глава внешнеполитического ведомства Шломо Бен-Ами.

Отмечается, что в текущих реалиях мирные переговоры вряд ли возможны. Бывший глава МИД Израиля считает, что мир через изнеможение лучше, чем его отсутствие в принципе.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти Соединенных Штатов Америки полностью осознают неизбежность скорого поражения Украины.