Кремль прокомментировал вероятность ударов ВСУ по Москве и Петербургу
Москва, 25 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В ответ на угрозы советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить по крупным городам России пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ 25 января отметил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
Любопытно, что совсем недавно Подоляк заявлял прямо противоположное. По его словам, Украина не будет вторгаться в Россию, потому что это бессмысленно. Киев, мол, не сможет контролировать потребности местного населения. «У нас не будет такого объема ресурсов», — заявил он.
Ранее Подоляк назвал крупнейшие города России «изнеженными» и «ленивыми» и заявил о намерении подвергнуть ударам «разные цели» на территории России, назвав, в частности, Москву, Петербург, Екатеринбург и другие города.
«Открыто делать такие заявления, при этом рассказывая всему миру, что Украина защищается от «страны-агрессора» — наглядный пример безумства киевского режима», — пишет телеграм-канал readovkanews.
Напомним, что Подоляк при этом позволяет себе критиковать партнёров Украины по «формату Рамштайн» за «нерешительность».
«Вы всё равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: не существует иного варианта окончить войну, кроме поражения РФ. Думайте быстрее», — написал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
Также Подоляк потребовал от американского правительства утвердить законопроект, который обяжет американских граждан «жертвовать» часть своих средств в благотворительный фонд OlenaZelenskaFoundation для оказания помощи «украинским гражданам»: «Если каждый сознательный гражданин США пожертвует хотя бы 1% от своего дохода в пользу Украины, то это в значительной степени поспособствует нашей победе».
Советник руководителя офиса Зеленского и ранее делал неадекватные заявления. К примеру, после того, как в марте 2022 года СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева (банкира и агента украинской военной разведки) Михаил Подоляк заявил: «Это были первые дни войны. Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате».
Как сообщало ИА REGNUM, комментируя слова Михаила Подоляка о рассмотрении Киевом возможности нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о многих фактах причастности киевского режима к организации терактов, включая убийство журналистки Дарьи Дугиной в Московской области в августе 2022 года.
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