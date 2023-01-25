Москва, 25 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В ответ на угрозы советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка ударить по крупным городам России пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ 25 января отметил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Московский Кремль

Любопытно, что совсем недавно Подоляк заявлял прямо противоположное. По его словам, Украина не будет вторгаться в Россию, потому что это бессмысленно. Киев, мол, не сможет контролировать потребности местного населения. «У нас не будет такого объема ресурсов», — заявил он.

Ранее Подоляк назвал крупнейшие города России «изнеженными» и «ленивыми» и заявил о намерении подвергнуть ударам «разные цели» на территории России, назвав, в частности, Москву, Петербург, Екатеринбург и другие города.

«Открыто делать такие заявления, при этом рассказывая всему миру, что Украина защищается от «страны-агрессора» — наглядный пример безумства киевского режима», — пишет телеграм-канал readovkanews.

Напомним, что Подоляк при этом позволяет себе критиковать партнёров Украины по «формату Рамштайн» за «нерешительность».

«Вы всё равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: не существует иного варианта окончить войну, кроме поражения РФ. Думайте быстрее», — написал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Также Подоляк потребовал от американского правительства утвердить законопроект, который обяжет американских граждан «жертвовать» часть своих средств в благотворительный фонд OlenaZelenskaFoundation для оказания помощи «украинским гражданам»: «Если каждый сознательный гражданин США пожертвует хотя бы 1% от своего дохода в пользу Украины, то это в значительной степени поспособствует нашей победе».

Советник руководителя офиса Зеленского и ранее делал неадекватные заявления. К примеру, после того, как в марте 2022 года СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева (банкира и агента украинской военной разведки) Михаил Подоляк заявил: «Это были первые дни войны. Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему, не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате».

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя слова Михаила Подоляка о рассмотрении Киевом возможности нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о многих фактах причастности киевского режима к организации терактов, включая убийство журналистки Дарьи Дугиной в Московской области в августе 2022 года.

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