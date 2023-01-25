Ростов-на-Дону, 25 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Практически во всех отраслях Донецкой Народной Республики сформировался дефицит кадров. Об этом 25 января сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин, прибыв в Ростов-на-Дону.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Он посетил второй полуфинал конкурса для выбора руководителей «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».

«Уверен, мы найдём в целом с учетом такой активности и среди ребят военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР», — сказал Пушилин.

Руководитель республики добавил, что в регионе запланированы масштабные проекты и работы по восстановлению. Он уверен, что с этими задачами получится справиться.

Напомним, конкурс «Лидеры возрождения…» стартовал в сентябре 2022 года для поиска кадров для работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В нём могут принять участие лица не моложе 20 лет, имеющие опыт руководства не менее года. Они также должны иметь связь с данными регионами, например, родились или проживали там, а также, если там проживают родственники.