Берлин, 25 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Кабмин Германии принял решение о направлении Украине 14 танков Leopard 2. Также передадут свои танки Киеву партнеры Германии. Информация об этом поступила 25 января из правительства ФРГ.

IMAGO/Madis Veltman/globallookpress.com Танки Leopard 2

Ранее о том, что Шольц принял решение после длительных переговоров о поставках Киеву 14 танков Leopard 2 за счёт запасов бундесвера, сообщила 24 января газета Der Spiegel. Отмечается, что в дальнейшем планируется подготовить к использованию и другие танки из промышленных запасов Германии.

Также сообщалось, что союзники Германии, в том числе из Скандинавии, планируют поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

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