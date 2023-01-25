Донецк, 25 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Киевский район Донецка, а также Макеевка и Широкая Балка были обстреляны украинскими войсками. Об этом 25 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был произведён в 12:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:48 киевские нацисты выпустил три снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 13:00 — шесть снарядов калибра 155 мм по Широкой Балке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского режима обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.