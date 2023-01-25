Москва, 25 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Украинские боевики отошли в Угледар, потеряв первую линию обороны. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в телеграм-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС В зоне проведения специальной военной операции

По сообщению Андрея Руденко, противник занял подготовленные позиции в шахте на окраине города. Коммуникации там приспособлены для обороны, поэтому выбить украинских боевиков оттуда будет нелегко. К тому же противник подтянул резервы.

«Сейчас наша артиллерия уничтожает подкрепления и разбирает фортификационные сооружения врага», — сообщил военкор.

Андрей Руденко уточнил, что поскольку Угледар — немаленький город, его необходимо «брать в тиски, а затем делать котел». К этому стремятся российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных орудий «Гиацинт-С» Южного военного округа в зоне СВО.