София, 25 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Очаг заболевания птичьим гриппом впервые с начала года выявлен в Болгарии, передаёт 25 января Darik Radio.

Constative.com Птичий грипп

Вспышка произошла в Софийской области на птицеводческой ферме закрытого типа. Заражение птиц подтверждено анализами, проведёнными Болгарским агентством по безопасности продуктов питания.

Чтобы заболевание не распространялось дальше, на ферме уничтожили всех птиц — 25 тысяч куриц. Кроме того, карантинные мероприятия проводятся в радиусе трёх километров от фермы.