Москва, 25 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Звучащие в странах Запада призывы о продолжении усиления войск киевского режима якобы для безопасности в Европе являются абсурдными. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/ТАСС Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, комментируя публикацию американской газеты The Washington Post о том, что безопасность режима Киева якобы может быть обеспечена мощными вооружёнными силами, а не вхождением в НАТО, большое количество рассуждений на эту тему появляется ежедневно.

Также Песков указал, что из таких материалов следует, что ряд политиков, экспертов и военных на Западе всерьёз считает, что безопасность в Европе якобы может быть обеспечена продолжением военных действий.

«Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической», — сказал он, подчеркнув, что Россия в этом глубоко убеждена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал хакерские атаки на Россию, совершаемые с территории США.