Вашингтон, 25 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Россия после ухода ряда иностранных поставщиков бытовой и электронной техники на фоне западных санкций смогла адаптироваться к новым условиям в вопросе импорта товаров. Так, перестроив логистические цепочки, страна восстановила импорт почти до докризисного уровня. Об этом говорится в докладе американской некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, на который ссылается РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Читайте также: Глава РАСПП: Китай может на 80–90% заменить России страны Запада

По данным экспертов, во многом это произошло благодаря наращиванию импорта со стороны компаний из Турции, Белоруссии и Китая. Кроме того, объёмы импорта в Россию нарастили также Казахстан, Киргизия, Армения и Узбекистан. В отчёте указано, что поставщики из этих государств воспользовались легализацией схемы так называемого параллельного импорта, восстановлением и стабилизацией курса российского рубля.

«В результате многие импортные потребительские товары, включая смартфоны, бытовую технику, легковые автомобили, остаются доступными в России — в том числе благодаря тому, что ряд стран стал перевалочными пунктами для реэкспорта подобных товаров в РФ», — отмечают авторы материала.

Silverado добавляет, что также на восстановление импорта повлияли налаживание отношений с новыми поставщиками, совершенствование логистики, внедрения новых механизмов платежей, увеличение расчётов в юанях.

Ранее по теме: Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что на сегодняшний день Китай способен заменить России западные страны на 80–90%. Эксперт отметил, что на данный момент КНР является второй в мире экономикой и производит всё — от техники широчайшего профиля, а также станков, машин и кранов до различных высокотехнологичных изделий.