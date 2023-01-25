Берлин, 25 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Российская компания Газпром сняла со счетов совместных с Wintershall Dea предприятий порядка двух миллиардов евро, передаёт 25 января РБК.

Svetlana Vozmilova/globallookpress.com/ Газпром

Об этом сообщил исполнительный директор немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Сняв €2 млрд наличными, Газпром опустошил совместные счета компании, заявляет немецкий функционер.

Напомним, в России Wintershall Dea имеет доли в компаниях АО «Ачимгаз» — 50,00%, ОАО «Севернефтегазпром» — 24,99% и ООО СП «Волгодеминойл» — 50,00%.

Она участвовала в России в разработке газовых месторождений, была одним из инвесторов «Северного потока — 2» (ей принадлежат 15,5% акций).

Во второй половине января Wintershall Dea анонсировала уход из российского бизнеса.