Париж, 25 января, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Поставка танков Киеву может быть планом НАТО на третью мировую войну. Такое мнение высказал французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя решение Запада передать Украине танки Leopard и Abrams.

Panoramic/globallookpress.com Флориан Филиппо

«Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!» — написал экс-депутат ЕП в Twitter.

Как подчеркнул Филиппо, надежда на то, что Франция ещё сможет пойти по пути деэскалации и мира, есть, однако для этого ей придется бросить вызов НАТО и Евросоюзу.

В ответ на намерения США поставить Киеву танки Abrams посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 24 января, что они будут уничтожены, как и любая другая военная техника стран НАТО.

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