Варшава, 25 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Выплаты Германией репараций Польше за ущерб от Второй мировой войны затянутся на несколько поколений. С таким заявлением выступил министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции Zet.

Paweł Jaskółka/globallookpress.com Шимон Шинковский вель Сенк

На вопрос журналиста, когда Польша получит репарации, министр ответил, что это не произойдет скоро, вероятно, «в перспективе нескольких поколений».

Напомним, власти Польши требуют от Германии около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.