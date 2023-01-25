Луанда, 25 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Украина используется странами Запада для того, чтобы проводить откровенно колониальную политику в отношении её русскоязычного населения. Об этом 25 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с со своим коллегой из Анголы Тете Антониу.

Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Сергей Лавров

Как отметил Лавров, в ходе переговоров российская сторона поделилась по просьбе ангольской стороны своими оценками ситуации на Украине и обратила внимание на то, что западные страны на протяжении многих лет создавали из Украины инструмент для гибридной и тотальной войны против России.

«И использовали также Украину для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к организации терактов причастен киевский режим, который ничем не гнушается, и это свидетельствует о правильности действий Москвы по защите нашей страны.