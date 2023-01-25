Минск, 25 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение недели посетит с визитами Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство БелТа со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Александр Лукашенко

«По приглашению руководства ОАЭ и президента Зимбабве глава белорусского государства в ближайшие дни посетит с визитом эти страны <…>», — говорится в источнике. В это же время Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фотографию президентского самолета, вылетевшего в ОАЭ.

Отмечается, что у Александра Лукашенко во время визита запланирован ряд встреч и деловых переговоров.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ №19 о весеннем призыве на срочную военную службу, а также службу в резерве.