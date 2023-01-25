Александр Лукашенко на неделе посетит ОАЭ и Зимбабве
Минск, 25 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение недели посетит с визитами Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. Об этом в среду, 25 января, сообщает агентство БелТа со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Александр Лукашенко
«По приглашению руководства ОАЭ и президента Зимбабве глава белорусского государства в ближайшие дни посетит с визитом эти страны <…>», — говорится в источнике. В это же время Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фотографию президентского самолета, вылетевшего в ОАЭ.
Отмечается, что у Александра Лукашенко во время визита запланирован ряд встреч и деловых переговоров.
Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ №19 о весеннем призыве на срочную военную службу, а также службу в резерве.