Варшава, 25 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Министр правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенка захотел сломить Германию по вопросу репараций после поставок танков Leopard 2 киевскому режиму, сообщает радиостанция Zet.

Tomasz Gzell/globallookpress.com Шимон Шинковский вель Сенка

Отвечая на вопрос журналиста о том, сломается ли Германия в вопросе выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны так же, как сломалась по теме поставок Leopard 2, польский политик заявил, что ФРГ произведет соответствующие выплаты.

«Это право наших детей и внуков», — сказал министр правительства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что танки Leopard 2 эффективее, чем американские Abrams, однако уступают российским Т-90.

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