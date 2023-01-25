Москва, 25 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Москва и Исламабад подписали рабочее соглашение в области лётной годности. Об этом 25 января сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

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В Росавиации пояснили, что договорённость направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и «нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций». Кроме того, это будет способствовать укреплению сотрудничества между авиационными ведомствами двух государств.

Утесняется, что подписание состоялось 20 января в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подписи под соглашением поставили руководитель Росавиации Александр Нередько и генеральный директор Ведомства гражданской авиации Пакистана Хакан Муртаза.

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Напомним, по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству в Исламабаде Россия и Пакистан также подписали три межправительственных соглашения. Среди документов также договор о сотрудничестве двух стран в таможенной сфере.