Москва, 25 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Таких артистов, как Семен Слепаков, надо отрезать от любых денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил сенатор Константин Долгов.

Владимир Песня/РИА Новости Семен Слепаков

«Таких артистов надо отрезать от любых денег — федеральных и частных. И такие люди должны нести ответственность за нарушения соответствующих российских законов, в том числе о дискредитации наших Вооруженных сил», — заявил Долгов.

При этом сенатор уточнил, что не призывал лишать Слепакова российского гражданства.

«Не говорил такого», — отметил Долгов.

Комик Слепаков исполнил скандальную песню. Экс-резидент Comedy Club, эмигрировавший в Израиль, исполнил «авторскую колыбельную» от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Ряд СМИ сообщили, что Долгов якобы призвал лишить комика гражданства.

Читайте также: В Госдуме предложили отключить монетизацию с YouTube предателям