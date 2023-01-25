Мадрид, 25 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Человеком, подозреваемым в отправке посылок и писем со взрывчаткой в различные органы власти Испании и в посольство Украины, оказался 74-летний мужчина. Его задержали в Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), сообщили в полиции Испании.

Eduardo Sanz/globallookpress.com Полиция Испании

Предварительно установлено, что взрывающаяся корреспонденция отправлялась в два этапа. Сначала посылка со взрывчаткой, изготовленной из содержимого петард, была направлена на имя председателя правительства Испании Педро Санчеса, передает телеканал La Sexta.

Также произошел взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Как сообщалось, адресованную послу посылку вскрыл сотрудник дипмиссии и получил ранение руки.

Такие же письма и посылки были направлены на авиабазу в городе Торрехон-де-Ардос, в испанскую оружейную компанию Instalaza, на имя министра обороны Маргариты Роблес, а также в посольство США в Мадриде.

Напомним, о взрыве на территории посольства Украины в Мадриде сообщил 30 ноября украинский посол в Испании Сергей Погорельцев. Мощность взрывного устройства была небольшой, поэтому последствия взрыва не были серьезными — легко пострадал сотрудник посольства.