Москва, 25 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 25 января прокомментировал хакерские атаки на Россию, совершаемые с территории США.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

«Мы просто смотрим, откуда идет подавляющее большинство хакерских атак на Российскую Федерацию, особенно на такие чувствительные организации, в том числе на сайт президента. Там очень много атак идет с территории США…» — сказал пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки ассоциировать все идущие с территории США кибератаки с Белым домом.

Ранее Песков в беседе с журналистами раскритиковал лиц, ассоциирующих любую группу хакеров с Россией.