Москва, 25 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. К организации терактов причастен киевский режим, который ничем не гнушается, и это свидетельствует о правильности действий Москвы по защите нашей страны. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, комментируя слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о рассмотрении Киевом возможности нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу, имеются многие факты причастности киевского режима к организации терактов, включая убийство журналистки Дарьи Дугиной в Московской области в августе 2022 года.

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет контактов с Берлином по вопросу возможных поставок киевским боевикам танков Leopard.