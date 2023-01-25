На Украине уволены главы пяти областных прокуратур
Киев, 25 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В пяти регионах Украины уволили глав местных прокуратур, сообщили 25 января в пресс-службе украинской генпрокуратуры.
Стрингер/ РИА Новости
дание Генеральной прокуратуры Украины
Приказами, подписанными украинским генпрокурором Андреем Костиным, в отставку отправлены главы прокуратур Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областей и глава прокуратуры подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Напомним, на Украине накануне, 24 января, прошла волна увольнений высокопоставленных чиновников. В украинских СМИ увольнения связывают с «борьбой с коррупцией».