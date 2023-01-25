Тегеран, 25 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Во всех регионах Ирана 25 января примерно на десять минут полностью отключили интернет. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Sebastian Gollnow/globallookpress.com Интернет

По данным журналистов, отключение коснулось проводного и мобильного интернета. Инцидент зафиксировали в 11:43 по местному времени (совпадает с московским).

Сообщений об авариях в Иране, которые могли бы повлиять на связь, нет. Официальные ведомства пока не прокомментировали происшествие.