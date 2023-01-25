Москва, 25 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов 25 января, прокомментировал заявление офиса Владимира Зеленского о возможности ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, отметив, что киевский режим ничем не гнушается, «России надо оградить себя от опасности». Также представитель Кремля заявил об отсутствии перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины и прокомментировал ряд других актуальных тем.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Говоря о ближайших планах главы государства, Песков пояснил, что Путин в следующем месяце встретится с лидерами думских фракций. Накануне, 24 января, Путин провел встречу со спикером Госдумы Володиным. По словам Пескова, обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на 2023 год.

Журналисты спросили Пескова о компьютерном оборудовании, которым пользуется Путин. Пресс-секретарь президента был лаконичен: «У Путина правильное компьютерное оборудование. С соответствующим уровнем безопасности».

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Журналистов интересовала поставка Киеву танков иностранными государствами. На что пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что план этот «достаточно провальный» и что Россия не контактирует с Германией в свете возможных поставок украинским формированиям танков Leopard. Что касается поставок американской наступательной техники, то, по мнению Пескова, США «останутся с хорошими барышами» при любом сценарии поставок танков киевскому режиму.

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По случаю юбилея прославленного актера и исполнителя своих песен Владимира Высоцкого, Песков рассказал об отношении к нему российского лидера, пояснив, что любой русский про Высоцкого может говорить целую вечность, но такого нельзя позволить на брифинге. По словам Пескова, Путин не только бывал в театре на Таганке, но и посещал музей Высоцкого в Москве, был на просмотре фильма «Спасибо, что живой». Президент знает и любит творчество Высоцкого, сказал пресс-секретарь главы государства.

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Касаясь темы спецоперации на Украине, Песков отметил, что предложение расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК предстоит проработать со всеми ведомствами.

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Известие о том, что стрелки часов Судного дня сдвинулись на десять секунд вперед, Песков также не оставил без внимания. По его словам, ситуация в целом действительно чрезвычайно напряженная и перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока не сулят каких-либо элементов к разрядке. Поэтому нужно быть особенно внимательными, быть особенно начеку и принимать соотвествующие меры, считает Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента прокомментировал слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что могут быть нанесены удары по таким российским городам, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, сказав, что Киев не гнушается ничем.

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