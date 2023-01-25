Москва, 25 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. У Москвы нет контактов с Берлином по вопросу возможных поставов киевским боевикам танков Leopard. Об этом 25 января журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

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«Нет, не ведётся [никаких обсуждений]», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ заявлялось, что германский федеральный канцлер Олаф Шольц по итогам продолжительных обсуждений принял решение поставить Украине Leopard 2. Отмечалось, что поставки боевых машин Берлин осуществит за счёт запасов бундесвера — своих вооружённых сил. Сейчас Киев получит как минимум роту танков Leopard 2A6. Кроме того, со временем Германия может отправить на Украину другие германские боевые танки.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что отправка на Украину танков «Леопард» значительно ослабит германских союзников США. В этом решении парламентарий видит очередное свидетельство того, насколько слепой и несамостоятельной становится Европа: всё продавливается из Вашингтона и всё делается без учёта последствий.