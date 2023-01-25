Минск, 25 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Белоруссии приняли в окончательном чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Во втором чтении его одобрила нижняя палата белорусского парламента. Для вступления закона о ВНС в силу требуется одобрение верхней палатой парламента и подписание президентом РБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Согласно законопроекту, новый орган — Всебелорусское народное собрание — будет принимать решения, которые станут обязательными и могут отменять правовые акты и различные решения госорганов, противоречащие интересам национальной безопасности. Однако ВНС не имеет права подменять госорганы и вмешиваться в их деятельность, равно как и отменять акты судебных органов.

Делегатами ВНС станут около 1200 человек, в числе которых будут до 400 представителей гражданского общества. Также делегатами собрания станут действующий и бывший президенты Белоруссии, депутаты и сенаторы, премьер-министр и его замы, члены правительства, руководство и судьи Конституционного и Верховного судов, представители органов власти на местах.

Стоит отметить, что в новой редакции конституции Белоруссии сказано, что ВНС является высшим представительным органом республики, имеет статус конституционного органа и дополнительные полномочия. В частности, собрание может сместить главу государства с должности при систематическом или грубом нарушении конституции, госизмене или другом тяжком преступлении.