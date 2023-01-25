Анкара, 25 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Анкаре не о чем вести диалог со Стокгольмом по заявке Швеции на членство в НАТО. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью, опубликованным 25 января телеканалом CNN Türk.

Υπουργείο Εξωτερικών Омер Челик

«Есть регресс, а не прогресс. Именно Швеция довела его до этого момента. Швеция не сдержала ни одного из своих обещаний», — сказал Челик.

При этом он отметил, что данная ситуация не касается Финляндии. Челик не исключил, что переговоры с этой страной продолжатся, если она примет «правильные шаги по борьбе с терроризмом».

Напомним, 24 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что хочет возобновить переговоры с Турцией об одобрении заявки на вхождение в НАТО. При этом ранее он отметил, что сожжение Корана в Стокгольме перед турецким посольством не было нарушением закона.