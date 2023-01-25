Москва, 25 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Парламентарий предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС (если лицо ранее привлекалось за это к административной ответственности), а также усилить существующую административную ответственность.

«Это большая и наболевшая проблема. Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г. — 48,2 тыс. ед.). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников», — отметил Хинштейн.

Сейчас максимальный штраф за передачу телефона — штраф 5 тыс. рублей.