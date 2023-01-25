Госдума введет уголовное наказание за доставку телефонов в тюрьмы
Правительство РФ поддержало введение уголовного наказания за передачу телефонов в тюрьмы
Москва, 25 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Парламентарий предложил ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств мобильной связи и коммуникации в учреждения УИС (если лицо ранее привлекалось за это к административной ответственности), а также усилить существующую административную ответственность.
«Это большая и наболевшая проблема. Ежегодно из тюрем и колоний изымаются десятки тысяч сотовых телефонов (в 2021 г. — 48,2 тыс. ед.). Для их нелегальной доставки используют самые изощрённые способы — вплоть до беспилотников», — отметил Хинштейн.
Сейчас максимальный штраф за передачу телефона — штраф 5 тыс. рублей.