Барселона, Испания, 25 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Полиция имеет на руках доказательства вины бразильского экс-защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе, сообщает в среду, 25 января, каталонская газета El Periodico.

Diego Radames/globallookpress.com Полиция Испании

Отмечается, что в результате проведения экспертизы в распоряжении правоохранительных органов оказались улики, указывающие на участие футболиста в предполагаемом преступлении.

По информации источника, экспертиза также нашла отпечатки пальцев, которые подтверждают версию потерпевшей и противоречат показаниям подозреваемого.

Об аресте Алвеса по обвинению в сексуальном насилии сообщили в пятницу, 20 января. Позднее футболист нанял адвоката, который ранее представлял интересы Лионеля Месси.