Москва, 25 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Эффект от возможной поставки Киеву американских танков Abrams не стоит переоценивать, сообщил 25 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Киеву не стоит переоценивать результат, который даст такая помощь.

Capt. Albert Jernegan Abrams

Комментируя информацию о том, что ВСУ могут оснастить американскими танками, представитель Кремля отметил, что звучит много взаимоисключающих заявлений. Кроме того, у НАТО не так хорошо с танками, как это кажется.

«Я убеждён, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже, — сказал Песков. — По технологическим аспектам этот план достаточно провальный».

Он добавил, что наблюдается «явная переоценка того потенциала, который это добавит Вооружённым силам Украины, поскольку Abrams сгорят так же, как и все остальные. А при этом они дорогие, так что их поставка выгодна США и очень невыгодна европейским налогоплательщикам.

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