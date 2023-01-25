Москва, 25 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Дипломатических путей выхода из конфликта на Украине пока не просматривается. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции 25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, двумя днями ранее, в очередной раз отвечая на вопрос журналистов о дипломатических путях решения конфликта на Украине, Песков заявил, что на сегодняшний день условий для проведения переговоров между Россией и Украиной нет ни де-факто, ни де-юре.

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