Москва, 25 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Долги жителей России по оплате услуг ЖКХ скоро превысят 1 трлн рублей, пора наводить в отрасли порядок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков ЖКХ

Парламентарий обратил внимание на то, что за 2022 год тарифы ЖКХ выросли дважды: традиционно — с 1 июля и внепланово — с 1 декабря. Во втором случае повышение составило рекордные 9%.

«Такой рост добавил как минимум 1% к инфляции и как минимум 1% вычел из реальных доходов граждан. Долги россиян по ЖХК уже превысили 800 млрд, скоро перевалят за триллион», — сказал Миронов.

Он предложил решать вопросы «модернизации» не просто механическим повышением тарифов.

Ранее ФАС сообщила о снижении тарифов на электроэнергию в пяти регионах, где применяется зональный принцип установления платы (в зависимости от времени суток). Так, в Свердловской области дневной тариф снизили на 18%, в Новгородской области пиковый тариф понизили почти на 28%, в Псковской — на 33%.