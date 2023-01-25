В Госдуме рассказали о триллионном долге россиян за услуги ЖКХ
Депутат Госдумы: долги россиян за ЖКХ скоро превысят 1 трлн рублей
Москва, 25 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Долги жителей России по оплате услуг ЖКХ скоро превысят 1 трлн рублей, пора наводить в отрасли порядок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Парламентарий обратил внимание на то, что за 2022 год тарифы ЖКХ выросли дважды: традиционно — с 1 июля и внепланово — с 1 декабря. Во втором случае повышение составило рекордные 9%.
«Такой рост добавил как минимум 1% к инфляции и как минимум 1% вычел из реальных доходов граждан. Долги россиян по ЖХК уже превысили 800 млрд, скоро перевалят за триллион», — сказал Миронов.
Он предложил решать вопросы «модернизации» не просто механическим повышением тарифов.
Ранее ФАС сообщила о снижении тарифов на электроэнергию в пяти регионах, где применяется зональный принцип установления платы (в зависимости от времени суток). Так, в Свердловской области дневной тариф снизили на 18%, в Новгородской области пиковый тариф понизили почти на 28%, в Псковской — на 33%.