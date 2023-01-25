Москва, 25 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В 2022 году зафиксирован рост числа преступлений против военной службы. По данным Генеральной прокуратуры, их число за год увеличилось в два раза и превысило три тысячи.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Как следует из данных информационно-аналитического портала правовой статистики надзорного ведомства, в 2022 году из 3047 зарегистрированных преступлений против военной службы 2835 признаны совершёнными. Для сравнения: годом ранее этот показатель составил 1514 и 1089 соответственно.

Больше всего преступлений (444) было связано с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости (ст. 335 УК). Годом ранее эта категория оказалась также самой распространённой (442 преступления).

По статье об оскорблении военнослужащих было зафиксировано 81 противоправное деяние. Годом ранее таких было почти в два раза меньше ― 49.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе суд приговорил мобилизованного к пяти с половиной годам колонии строгого режима за избиение и оскорбление офицера. По данным следствия, Александр Лешков во время строевого смотра в парке «Патриот» в Одинцово в ноябре 2022 года нанёс побои начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации.