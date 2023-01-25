Москва, 25 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин знает и любит творчество советского барда и актёра Владимира Высоцкого, которому сегодня бы исполнилось 85 лет. Об этом 25 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Alexei Druzhinin/globallookpress.com Владимир Путин

Как отметил представитель Кремля, такой вопрос не очень подходит для брифинга, хотя каждый русский, по его словам, может фактически вечно говорить о творчестве Высоцкого.

«Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого «Спасибо, что живой». Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в кабинете президента России Владимира Путина установлено правильное компьютерное оборудование, у которого имеется соответствующий уровень безопасности.