Москва, 25 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Близкое приближение стрелок часов «Судного дня» к «ядерной полуночи», о котором сообщили в Бюллетене ядерных исследований, является символическим жестом, но ситуация в мире действительно сложилась тревожная. Об этом заявил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости Дмитрий Песков

«Если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, особенно ситуацию в Европе и в мире, то она действительно чрезвычайно напряженная», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что политика, которую проводит НАТО по указаниям США, не предвещает перспектив скорой разрядки обстановки. Песков отметил, что это накладывает на Москву обязательства быть начеку и принимать меры.

Напомним, 24 января в Бюллетене ядерных исследований университета в Чикаго приблизили стрелки часов «Судного дня» с полуночи на 10 секунд. До условной ядерной катастрофы осталось 90 секунд.